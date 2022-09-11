Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Urlaub Ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang

Am Meer gibt's mehr: Die Kreuzfahrt beginnt

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 11.09.2022
Am Meer gibt's mehr: Die Kreuzfahrt beginnt

Am Meer gibt's mehr: Die Kreuzfahrt beginnt Jetzt kostenlos streamen

Urlaub Ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang

Folge 1: Am Meer gibt's mehr: Die Kreuzfahrt beginnt

89 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 6

Familie Lührs möchte nach 33 Jahren die Hochzeit in Weiß auf einer Dubai-Kreuzfahrt im Stil von 1.001 Nacht nachholen und hat jede Menge mit den Hochzeitsvorbereitungen zu tun. Die besten Freundinnen Daniela und Miriam aus Bonn wollen auf einer Griechenland-Tour mit Amors Unterstützung den Mann fürs Leben finden. Die drei Freunde Chris, Thomas und Manuel freuen sich auf eine verrückte Heavy-Metall-Tour der Superlative mitten auf dem Meer mit mehr als 2.000 weiteren Fans.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Urlaub Ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang
Kabel Eins
Urlaub Ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang

Urlaub Ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang

Alle 1 Staffeln und Folgen