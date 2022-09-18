Zum Inhalt springenBarrierefrei
Suche nach dem Liebesglück auf hoher See: Urlaub ahoi

Folge vom 18.09.2022

Tanja und Rüdiger sind weiterhin mit den Planungen ihrer Hochzeit auf dem Schiff beschäftigt. Dabei weiß die 52-Jährige ganz genau, was sie will und was nicht. Frauenschwarm Dennis verbringt mit Freundin Sandra den ersten gemeinsamen Urlaub - und das auf einem Kreuzfahrtschiff. Die Ziele in den nächsten Tagen sind Kroatien und Montenegro. Doch statt Land und Leute kennenzulernen, konzentrieren sich die Frischverliebten lieber aufs Shopping und das landestypische Essen.

