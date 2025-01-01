Staffel 1 Folge 3: Ägypten und ThailandJetzt kostenlos streamen
"Urlaub für Anfänger" lässt Träume endlich Realität werden und schickt die, für die eine Reise bisher nur ein lang ersehnter unerreichbarer Herzenswunsch war, auf den Trip ihres Lebens. Diesmal geht der Herzenswunsch von Dreifachmama Bianca in Erfüllung. Zusammen mit ihrer 10-jährigen Tochter Vanessa geht es für die Oberösterreicherin nach Ägypten. Komplettes Neuland für die beiden und aufgrund Biancas Höhenangst ist schon der Flug eine echte Herausforderung. Ein lustiges Abenteuer mit vielen Höhen und Tiefen wartet auf die beiden, denn auch Vorort steht so manche Challenge an, darunter ein Yogakurs und ein Kamelritt. Emotional geht’s auch bei der zweiten Urlaubsanfänger-Gruppe zu. Für die fünfköpfige Familie Lach aus Kärnten geht ein Traum in Erfüllung, bzw. mehr für das Elternpaar Nicole (34) und Thomas (30). Die Verkündung der Destination Thailand endet in wildem Geschrei und Luftsprüngen am Flughafen. Und auch die Ankunft im Hotel bringt Freudentränen. Doch so ein Urlaub mit 2,5-jährigen Zwillingsmädels und einem 6-jährigen Sohn ist nicht entspannend.
