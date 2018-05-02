Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Urlaub für Anfänger

Staffel 1 Folge 1: Schottland und L.A.

ATVStaffel 1Folge 1vom 02.05.2018
Staffel 1 Folge 1: Schottland und L.A.

Staffel 1 Folge 1: Schottland und L.A.Jetzt kostenlos streamen

Urlaub für Anfänger

Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Schottland und L.A.

53 Min.Folge vom 02.05.2018Ab 6

In der ersten Folge reist Familie Weinzerl aus Kärnten ins Land der Träume von Mama Susanne. Sie möchte schon ewig nach Schottland, ist ein riesiger Fan des Landes ohne jemals dort gewesen zu sein. Susanne kümmert sich aufopfernd um ihre Mutter und pflegt sie, finanziell waren große Sprünge nie drin zumal sie drei Kinder und ihren Ex-Mann verlassen hat, da er gewalttätig war. Ihr neuer Mann Markus macht ihr Glück aber perfekt – klar, dass er und ihre Kinder sie beim großen Abenteuer "Urlaub für Anfänger" begleiten. Außerdem werden Richard und Alex mit einem Urlaub beglückt. Die beiden besten Buddies haben sich auf einem Helene-Fischer-Konzert kennengelernt und sind seitdem befreundet. Sie singen und schauspielern gerne und haben als Lieblingsreiseziel Hollywood angegeben. Und genau dorthin geht es: Vor allem Richard ist komplett aus dem Häuschen, da er eben bis dato noch nie verreist ist, aber schon immer die großen Touristenziele wie Disneyland, den Walk of Fame, Venice Beach sehen wollte. Und nun ist es soweit und die beiden Autogrammjäger hoffen inständig bekannte Hollywoodgrößen zu treffen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Urlaub für Anfänger
ATV
Urlaub für Anfänger

Urlaub für Anfänger

Alle 3 Staffeln und Folgen