USA Top Secret: Geheimakte Area 51Jetzt kostenlos streamen
USA Top Secret
Folge vom 09.04.2026: USA Top Secret: Geheimakte Area 51
41 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Area 51, das mysteriöseste Regierungsgelände der USA, ist seit über 50 Jahren von Gerüchten umgeben. Angeblich beherbergt es in den Hangars fliegende Untertassen und geheime Alien-Technologie, während die Regierung dies dementiert und das Gelände streng abschirmt. Der Film beleuchtet zusammen mit Wissenschaftlern, Augenzeugen, Ufologen und Journalisten, was wirklich hinter den Geheimnissen von Area 51 stecken könnte.
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Genre:Geschichte, Dokumentation, Amerikanische Geschichte, Mystery
Altersfreigabe:
12