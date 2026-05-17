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Valie Export - Ikone und Rebellin

ORF2Staffel 1Folge 1vom 17.05.2026
Valie Export - Ikone und Rebellin

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Valie Export - Ikone und Rebellin

Folge 1: Valie Export - Ikone und Rebellin

46 Min.Folge vom 17.05.2026

Die feministische Kunst verliert eine ihrer größten Stimmen. Die Doku zeigt die Kraft der unvergessenen Künstlerin. Der Tod von Valie Export löst tiefe Betroffenheit in Kunst, Kultur und Politik aus. Die Dokumentation zu ihrem 75. Geburtstag zeigt die Medien- und Performancekünstlerin als unermüdliche Kämpferin und prägende Stimme des Feminismus. Wegbegleiterinnen wie Marina Abramovic, Kiki Smith und Yoko Ono erzählen, wie stark Valie Export ihre eigenen künstlerischen Wege beeinflusst hat. Bildquelle: APA-Images / APA / Georg Hochmuth | AFP / Joe Klamar | akg-images / Niklaus Stauss

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