Staffel 1Folge 4vom 01.12.2025
47 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Cristina wird zu einer Fernseh-Show nach Madrid eingeladen und erzählt Valeria von ihrem früheren Leben in der Stadt, als sie Cristina Onassis kennenlernte, anfing Hormone zu nehmen und sich zu prostituieren. Der Dreh der Show in der Jetztzeit läuft nicht wie erwartet.

