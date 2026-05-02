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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Wenn die Krähen fliegen

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 4vom 02.05.2026
Wenn die Krähen fliegen

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Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 4: Wenn die Krähen fliegen

90 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Als die Leiche der Grundschullehrerin Lizzy Swann an der Küste aufgefunden wird, stellt sich schnell die Frage: Handelt es sich um einen schrecklichen Unfall oder steckt ein perfides Kalkül dahinter? Im Zuge der Ermittlungen kommen zahlreiche Enthüllungen und Schicksalsschläge ans Licht, die den Verdacht nähren, dass die Wahrheit hinter Lizzys Mord weitaus heimtückischer sein könnte.

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