Wenn die Krähen fliegenJetzt kostenlos streamen
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 4: Wenn die Krähen fliegen
90 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Als die Leiche der Grundschullehrerin Lizzy Swann an der Küste aufgefunden wird, stellt sich schnell die Frage: Handelt es sich um einen schrecklichen Unfall oder steckt ein perfides Kalkül dahinter? Im Zuge der Ermittlungen kommen zahlreiche Enthüllungen und Schicksalsschläge ans Licht, die den Verdacht nähren, dass die Wahrheit hinter Lizzys Mord weitaus heimtückischer sein könnte.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: ITV Global Entertainment
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