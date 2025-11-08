Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 3: Tod im Moor
89 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Zwei Teenager stoßen in der Moorlandschaft von Northumberland zufällig auf die Leiche von Shane Thurgood, einem Autor, der nur sehr wenig Erfolg hatte. In der Nähe des Tatortes: ein ausgebrannter Laster mit sterblichen Überresten eines Tieres ... Vera Stanhope gräbt tiefer in Shanes Vergangenheit und kommt dabei der Wahrheit immer mehr auf die Spur ...
