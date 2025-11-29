Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alte Wunden

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 2vom 29.11.2025
Alte Wunden

Alte WundenJetzt kostenlos streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 2: Alte Wunden

90 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Vera und ihr Team müssen einen Fall aufrollen, der bereits 30 Jahre zurückliegt und alte Wunden aufreißt: Es geht um eine junge Frau, die 1984 ohne jegliche Anhaltspunkte verschwand. Erst jetzt wurde allem Anschein nach ihr Skelett in einem abgeschiedenen Waldstück gefunden. Ob es Vera gelingt, endlich Licht ins Dunkeln zu bringen? Auf welche verborgenen Geheimnisse sie wohl stoßen wird?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 2 Staffeln und Folgen