Vera - Ein ganz spezieller Fall
Folge 1: Sie wusste zu viel
90 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Joanne Caswell wird tot auf einer Mülldeponie entdeckt. Die junge Frau ließ sich zur Kriminalpsychologin ausbilden und hatte glänzende Zukunftsaussichten. Vera nimmt sich dem Fall an und verfolgt die forensische Spur, die ihr Joanne hinterlassen hat ...
Alle Staffeln im Überblick
Vera - Ein ganz spezieller Fall
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: ITV Global Entertainment
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