Vera - Ein ganz spezieller Fall

Die Bootsparty

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 3vom 07.03.2026
Folge 3: Die Bootsparty

90 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Die Königin der Beauty-Salons in Newcastle, Lisa Varsey, lädt Freunde und Familie auf eine Bootstour ein, um ihren Erfolg zu feiern. Die schöne heile Welt verkehrt sich jedoch ins Gegenteil, als ihre Schwester Danielle tot aus dem Wasser gezogen wird. Vera versucht, hinter die schillernde Fassade zu blicken und zu erforschen, wer die junge Frau getötet hat.

