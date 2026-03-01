Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Das "Seagull"

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 4vom 14.03.2026
Das "Seagull"

Das "Seagull"Jetzt kostenlos streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 4: Das "Seagull"

90 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12

Vera muss sich ihrer Vergangenheit stellen: Sie ermittelt in einem Cold Case in ihrer Heimatstadt. Robbie Marshburn war als notorischer Kleinkrimineller bekannt, verschwand jedoch vor 20 Jahren spurlos. Er ist außerdem ein guter Freund ihres Vaters gewesen. Die Ermittlerin hat auch ein persönliches Interesse daran, den Fall zu lösen. Doch sie gerät immer tiefer in den Sumpf menschlicher Abgründe ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 3 Staffeln und Folgen