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Verboten, vergessen, erfolgreich!

Verboten, vergessen, erfolgreich! Die Geschichte des Frauenfußballs

ORF1Staffel 1Folge 2vom 22.07.2026
Verboten, vergessen, erfolgreich! Die Geschichte des Frauenfußballs

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Verboten, vergessen, erfolgreich!

Folge 2: Verboten, vergessen, erfolgreich! Die Geschichte des Frauenfußballs

48 Min.Folge vom 22.07.2026

Ein Stadion voller Fans, ein Sport unterdrückt: Frauenfußball kämpft sich ins Rampenlicht. 1971 verfolgen 110.000 Menschen im Aztekenstadion das inoffizielle WM-Finale der Frauen zwischen Mexiko und Dänemark - obwohl Frauenfußball damals vielerorts verboten ist. Die Dokumentation erzählt die weitgehend unbekannte Geschichte eines Sports, der sich gegen gesellschaftliche Vorurteile, politische Verbote und patriarchale Strukturen behauptete. Mit Stimmen aus dem österreichischen Fußball beleuchtet sie Rückschläge, Unsichtbarkeit und den langen Weg zu heutigen Erfolgen. Bildquelle: ORF

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