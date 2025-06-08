Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 08.06.2025
Folge 1: Jacksons Brief

42 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 12

Der Legende nach belegt ein Mann namens Slumach, der 1891 wegen Mordes hingerichtet wurde, eine verlassene Goldmine mit einem Fluch. Die drei Schatzsucher erkunden in Pitt Lake, Kanada, was es mit dem Fluch auf sich hat. Sie analysieren zudem einen Brief, der auf dem Sterbebett jenes Mannes verfasst wurde, der das Gold angeblich gefunden haben soll.

