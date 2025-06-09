Die Legende von Jack Mould (1)Jetzt kostenlos streamen
Folge 6: Die Legende von Jack Mould (1)
41 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12
Eine Gruppe ist auf der Suche nach Gold, das in einer verlassenen Mine in Britisch-Kolumbien, Kanada, liegen soll: Taylor erhält eine wertvolle Kiste voller Hinweise von der Tochter eines verstorbenen Schatzjägers. Die darin enthaltenen Informationen führen die Schatzsucher an einen Ort voller Mysterien - 300 Kilometer entfernt vom Pitt Lake.
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited