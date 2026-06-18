Verleihung des Österreichischen Filmpreises 2026Jetzt kostenlos streamen
Verleihung des Österreichischen Filmpreises
Folge 1: Verleihung des Österreichischen Filmpreises 2026
149 Min.Folge vom 18.06.2026
Die Akademie des Österreichischen Films vergab im Rahmen einer Gala den Österreichischen Filmpreis 2026. Als großer Gewinner erwies sich das Einwandererdrama "Perla" von Alexandra Makarová: Die Produktion erhielt insgesamt acht Preise in verschiedenen Kategorien. Auch der Hauptdarsteller des Films, Simon Schwarz, wurde als bester männlicher Hauptdarsteller ausgezeichnet. Sendungshinweise: "Kultur Heute Spezial", 19. Juni 2025, 19.40 Uhr in ORF III und "Heim-Kino - Neues vom österreichischen Film", 19. Juni 2025, 23.55 Uhr in ORF 1 Bildquelle: APA-Images / APA / MAX SLOVENCIK
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verleihung des Österreichischen Filmpreises
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2