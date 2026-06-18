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Verleihung des Österreichischen Filmpreises

Verleihung des Österreichischen Filmpreises 2026

ORF2Staffel 1Folge 1vom 18.06.2026
Verleihung des Österreichischen Filmpreises 2026

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Verleihung des Österreichischen Filmpreises

Folge 1: Verleihung des Österreichischen Filmpreises 2026

149 Min.Folge vom 18.06.2026

Die Akademie des Österreichischen Films vergab im Rahmen einer Gala den Österreichischen Filmpreis 2026. Als großer Gewinner erwies sich das Einwandererdrama "Perla" von Alexandra Makarová: Die Produktion erhielt insgesamt acht Preise in verschiedenen Kategorien. Auch der Hauptdarsteller des Films, Simon Schwarz, wurde als bester männlicher Hauptdarsteller ausgezeichnet. Sendungshinweise: "Kultur Heute Spezial", 19. Juni 2025, 19.40 Uhr in ORF III und "Heim-Kino - Neues vom österreichischen Film", 19. Juni 2025, 23.55 Uhr in ORF 1 Bildquelle: APA-Images / APA / MAX SLOVENCIK

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