Verliebt in eine Hexe
Folge 1: Flitterwochen
25 Min.
Darrin und seine Frau Samantha führen eigentlich eine ganz normale Ehe - wäre da nicht eine kleine Besonderheit: Samantha ist eine Hexe! Mittlerweile hat Darrin zwar die Fähigkeiten seiner Frau akzeptiert - unter der Bedingung, dass ihr Alltag ohne jeglichen Hokuspokus auskommt -, aber das erweist sich als nicht so einfach. Zudem hat auch Töchterchen Tabatha die Kunst ihrer Mutter geerbt. Chaos und turbulente Verwicklungen sind bei dieser bezaubernden Comedy-Serie garantiert!
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland