Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Ein fataler Haibiss

sixxStaffel 7Folge 2vom 11.10.2025
Ein fataler Haibiss

Ein fataler HaibissJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 2: Ein fataler Haibiss

41 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Nach einem schweren Autounfall fühlt sich Donnie unwohl in seiner Haut. Die Glas-Splitter des Wagens haben auf seinem Bauch eine große Narbe hinterlassen. Außerdem: Die Erotik-Tänzerin Chanel möchte größere Silikon-Brustimplantate. Dr. Dubrow und Dr. Nassif raten ihr jedoch von einer weiteren OP ab, da es zu großen Komplikationen kommen kann. Die junge Frau ist enttäuscht.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 3 Staffeln und Folgen