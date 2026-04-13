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Verschränkte Wahrheiten - Das Jahr der Quantenphysik

Science Arena: Fakten auf den Tisch - Wie viele Geschlechter gibt es wirklich?

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 13.04.2026
Science Arena: Fakten auf den Tisch - Wie viele Geschlechter gibt es wirklich?

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Verschränkte Wahrheiten - Das Jahr der Quantenphysik

Folge 3: Science Arena: Fakten auf den Tisch - Wie viele Geschlechter gibt es wirklich?

58 Min.Folge vom 13.04.2026

Die Gender-Debatte hat weltweit an Bedeutung gewonnen und führt zu kontroversen Diskussionen über „Sex vs. Gender“. Neben Theorie entstehen medizinische und rechtliche Grauzonen, etwa bei Geschlechtseinträgen oder -änderungen. Die verhärteten Standpunkte werden oft wie Glaubensfragen verteidigt. In der "Science Arena“ diskutieren zu diesem kontroversen Thema unter der Leitung von Martin Haidinger der Biologe Martin Fieder (Professor am Department für Evolutionäre Anthropologie der Universität Wien und die Juristin Elisabeth Holzleithner (Professorin für Rechtsphilosophie und Legal Gender Studies und Leiterin des Instituts für Rechtsphilosophie an der Universität Wien).

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