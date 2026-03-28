Verstehen Sie Spaß?
Folge vom 28.03.2026: Verstehen Sie Spaß?
184 Min.Folge vom 28.03.2026
Barbara Schöneberger lädt zur großen Samstagabendshow voller versteckter Kamera und prominenter Opfer. Mit dabei: Larissa Marolt, Sebastian Fitzek und Moritz Bleibtreu. Ob absurde Thriller-Falle, exzentrische Immobiliensuche, wacklige Seefahrt oder skurriler Werbedeal – hier gerät jeder ins Schwimmen. Auch Schöneberger selbst sorgt als Lockvogel für überraschende und urkomische Momente. Diesmal mit: Moritz Bleibtreu, Larissa Marolt, Sebastian Fitzek, Oliver Kalkofe, Meltem Kaptan und Eko Fresh Bildquelle: ORF/SWR/Patricia Neligan
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