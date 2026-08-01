Verstehen Sie Spaß? - Das Beste aus gestern und heuteJetzt kostenlos streamen
Verstehen Sie Spaß?
Folge vom 01.08.2026: Verstehen Sie Spaß? - Das Beste aus gestern und heute
189 Min.Folge vom 01.08.2026
Barbara Schöneberger lud zu einem besonderen Filmabend ein: Gemeinsam mit ihren prominenten Gästen Andrea Kiewel und Peter Kraus ging sie auf eine unterhaltsame Zeitreise durch die Geschichte von "Verstehen Sie Spaß?" und blickte gemeinsam mit den beiden auf die schönsten, überraschendsten und lustigsten Momente der mehr als vier Jahrzehnte langen Sendungsgeschichte zurück. Dabei trafen legendäre All-Time-Klassiker auf die Top-Filme mit der versteckten Kamera des vergangenen Jahres.
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