Very Good For Hollywood
Folge 2: Die schönste Frau von Stadlau
49 Min.Ab 6
14 Jahre lang arbeitete Evie in Österreich als Schauspielerin, 1982 verlegte sie aber ihren Mittelpunkt nach L.A., um als Schauspielerin groß zu werden. Heute steht sie zwar nicht selbst vor der Kamera, arbeitet als Fotografin, Hollywood-Reporterin und Hypnose-Therapeutin mit den großen Stars zusammen. Sie will den Menschen zur inneren Freiheit verhelfen, wie auch ihrer neuen Kundin, die unbedingt an ihrem Essverhalten arbeiten möchte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Very Good For Hollywood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4