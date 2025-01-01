Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 2
49 Min.Ab 6

14 Jahre lang arbeitete Evie in Österreich als Schauspielerin, 1982 verlegte sie aber ihren Mittelpunkt nach L.A., um als Schauspielerin groß zu werden. Heute steht sie zwar nicht selbst vor der Kamera, arbeitet als Fotografin, Hollywood-Reporterin und Hypnose-Therapeutin mit den großen Stars zusammen. Sie will den Menschen zur inneren Freiheit verhelfen, wie auch ihrer neuen Kundin, die unbedingt an ihrem Essverhalten arbeiten möchte.

