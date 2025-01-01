Very Good For Hollywood
Folge 6: Platzt der Millionendeal?
51 Min.Ab 6
Ein Besuch bei seinem Manager bringt Alain endlich das erhoffte Glück. Der 44-jährige Wiener wurde für eine Rolle in Marokko gebucht. Bei einem Essen mit seiner Frau wird er emotional. Und: Bei dem gebürtigen Atterseer Gastronom Bernhard ist es endlich soweit. Der Grundstein für seinen lustigen Österreicher-Stammtisch wird gelegt. Aber nicht in seinem Lokal "Lustig", denn das ist noch eine Total-Baustelle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Very Good For Hollywood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4