Staffel 1Folge 18vom 01.07.2026
Über den WolkenJetzt kostenlos streamen
Victorious
Folge 18: Über den Wolken
23 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6
Während Tori im Flugzeug trotz zahlreicher Ablenkungen versucht, ein Schulprojekt zu beenden, macht Trina in der ersten Klasse eine unfassbare Entdeckung.
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Victorious
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Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany