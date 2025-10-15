Vienna Killing (3/3): Die Unterweger StoryJetzt kostenlos streamen
Vienna Killing
Folge 3: Vienna Killing (3/3): Die Unterweger Story
49 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Jack Unterweger wurde nach Österreich überführt und in Graz in Untersuchungshaft genommen. Bianca besuchte ihn regelmäßig, doch ihr Rückhalt schwächte, als sie in seiner Wohnung die Akte zu seinem ersten Mord fand. Die grausamen Schilderungen öffneten ihr die Augen, und schließlich sagte sie vor Gericht gegen ihn aus. Der Ausgang des aufsehenerregenden Prozesses blieb zunächst offen, bis erstmals ein DNA-Gutachten vor Gericht zugelassen wurde. Regie: Kirsten Brandt Bildquelle: ORF/The Thursday Company/
