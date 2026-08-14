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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 3

Vier Frauen und ein Todesfall (6/6): Feierabend

ORF1Staffel 1Folge 6vom 14.08.2026
Vier Frauen und ein Todesfall (6/6): Feierabend

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Vier Frauen und ein Todesfall Staffel 3

Folge 6: Vier Frauen und ein Todesfall (6/6): Feierabend

48 Min.Folge vom 14.08.2026

Ein alter Bekannter kehrt zurück nach Dorf Ilm, Aufsichtsjäger Pfeiffer, den unsere Begräbnisweiber vor einigen Jahren wegen des Mordes an Frau Hofrat Dötschinger dingfest machen konnten, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und sinnt nach Rache. Und sein perfider Plan scheint aufzugehen, denn tatsächlich tappen nicht nur die Damen in seine Falle. Die können sich zwar selbständig aus ihrem Verlies befreien, doch ihre tapferen Helden kommen zu früh und so kann Pfeiffers grausames Spiel beginnen. Aber niemand hat mit dem tapferen Paulmichl und seiner jungen Kollegin Petra gerechnet. Besetzung: Adele Neuhauser (Julie) Brigitte Kren (Maria) Julia Stinshoff (Lola) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Nike van der Let (Petra Patterer) Georges Kern (Bürgermeister) Charly Rabanser (Salchegger) Harald Schrott (Raphael Dorn) Peter Strauss (Pfeifer) Erwin Ebenbauer (Dötschinger) Regie: Wolfgang Murnberger Buch: Uli Brée, Rupert Henning (Nach e. Idee v. Wolf Haas & Annemarie Mitterhofer) Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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