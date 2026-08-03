Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und SparfüchsenJetzt kostenlos streamen
Villa der Versuchung
Folge 1: Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen
113 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Die Villa der Versuchung hat eben erst ihre Pforten geöffnet und einige Promis sehnen sich schon nach dem Konsum. Auch die teuren Preise sind kein Hindernis, um zu prassen und zu genießen. Als dann auch noch die Anziehbar aufmacht, schrumpft der Jackpot noch mehr. Die einen konsumieren ganz offen, die anderen schlemmen im Geheimen. Aber Vorsicht: Ein Promi muss die Villa schon wieder verlassen. Fällen die anderen eine weise Entscheidung?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Villa der Versuchung
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Banijay Productions Germany GmbH
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