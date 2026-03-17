Vinnie Jones in the Country
Folge 1: Chaos am Bau
44 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 6
Vinnie Jones versucht, sich nach dem Tod seiner Frau Tanya ein neues Leben in Sussex aufzubauen. Während er von einer eigenen Ruheoase träumt, eskalieren die Spannungen auf der Baustelle. Zwischen Betonproblemen, Organisationschaos und emotionalen Rückschlägen wird das Projekt zur Belastungsprobe.
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Vinnie Jones in the Country
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.