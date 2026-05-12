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Vinnie Jones in the Country

Enkelbesuch bei Vinnie

HGTVFolge vom 12.05.2026
Enkelbesuch bei Vinnie

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Vinnie Jones in the Country

Folge vom 12.05.2026: Enkelbesuch bei Vinnie

46 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

Während seine Enkel zu Besuch sind, möchte Vinnie ihnen seine Liebe zur Natur und zum Landleben näherbringen. Auf dem Hof gibt es dafür jede Menge Unternehmungen, doch nicht alles läuft nach Plan. Als am Seehaus Schleiereulen-Nachwuchs entdeckt wird, geraten seine Vorhaben durcheinander und neue Verzögerungen sind vorprogrammiert.

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