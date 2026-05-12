Vinnie Jones in the Country
Folge vom 12.05.2026: Enkelbesuch bei Vinnie
46 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
Während seine Enkel zu Besuch sind, möchte Vinnie ihnen seine Liebe zur Natur und zum Landleben näherbringen. Auf dem Hof gibt es dafür jede Menge Unternehmungen, doch nicht alles läuft nach Plan. Als am Seehaus Schleiereulen-Nachwuchs entdeckt wird, geraten seine Vorhaben durcheinander und neue Verzögerungen sind vorprogrammiert.
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Genre:Dokumentation, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.