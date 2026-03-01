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VIP Trip - Prominente auf Reisen 7

Umag mit Oliver Hörner

xploreStaffel 1Folge 4vom 01.03.2026
Umag mit Oliver Hörner

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VIP Trip - Prominente auf Reisen 7

Folge 4: Umag mit Oliver Hörner

25 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Begleiten Sie Oliver Hörner nach Istrien, Kroatien. Rund um Umag taucht er in die Geschichte ein, schlendert durch Olivenhaine, entdeckt die mediterrane Küche und probiert die vielseitigen Sportmöglichkeiten aus.

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