(Dokumentation, AUT 2022) Die Dokumentation "Visionen bauen" beschäftigt sich mit großen Fragen, die unsere Zivilisation heute beschäftigen: Klimawandel, rasant wachsende Städte, Bildung und Ressourcenverbrauch, das Miteinbinden lokaler Communities und Vernetzung. Indiens Megacitys platzen aus allen Nähten. Um neuen Wohnraum zu schaffen, bläst die Bauindustrie Tag für Tag gigantische Mengen CO2 in die ohnehin schon verpestete Luft. Im Süden des Landes liegt Auroville. Die Stadt wurde 1968 am Reißbrett entworfen und versteht sich nicht nur in Sachen Architektur als Experimentierfeld. Privatbesitz gibt es nicht, das Individuum ist Teil der Gemeinschaft. Und der Gemeinschaft gehört hier alles. Regie: Diego Breit Lira

