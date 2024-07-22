Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Visionen bauen

Visionen bauen: Seestadt Wien

ORF2Staffel 1Folge 2vom 22.07.2024
Visionen bauen: Seestadt Wien

Visionen bauen: Seestadt WienJetzt kostenlos streamen

Visionen bauen

Folge 2: Visionen bauen: Seestadt Wien

27 Min.Folge vom 22.07.2024

Die Reihe "VISIONEN BAUEN" stellt Architekturprojekte vor, die Antworten auf die großen Fragen, die sich unserer Zivilisation heute stellen, suchen: Klimawandel, rasant wachsende Städte, Bildung und Ressourcenverbrauch, das Miteinbinden lokaler Communities und Vernetzung. Wien hat in allen Epochen der Baukunst hervorragende Architektur hervorgebracht. Imperiale Prachtbauten der Kaiserzeit locken genauso, wie moderne Wolkenkratzer. Die massiv steigenden Bevölkerungszahlen fordern von der Stadt zusätzlichen Wohnraum und neue Infrastruktur-Konzepte. Ein Beispiel für innovative Stadtteilplanung ist die Seestadt Aspern. Seit 2011 wird hier fleißig für die Zukunft gebaut. Auf dem Gelände des ehemaligen Flugfeldes in Aspern entsteht hier eine Stadt in der Stadt, angelegt um einen künstlichen See. Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Visionen bauen
ORF2
Visionen bauen

Visionen bauen

Alle 1 Staffeln und Folgen