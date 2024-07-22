Visionen bauen: Seestadt WienJetzt kostenlos streamen
Visionen bauen
Folge 2: Visionen bauen: Seestadt Wien
Die Reihe "VISIONEN BAUEN" stellt Architekturprojekte vor, die Antworten auf die großen Fragen, die sich unserer Zivilisation heute stellen, suchen: Klimawandel, rasant wachsende Städte, Bildung und Ressourcenverbrauch, das Miteinbinden lokaler Communities und Vernetzung. Wien hat in allen Epochen der Baukunst hervorragende Architektur hervorgebracht. Imperiale Prachtbauten der Kaiserzeit locken genauso, wie moderne Wolkenkratzer. Die massiv steigenden Bevölkerungszahlen fordern von der Stadt zusätzlichen Wohnraum und neue Infrastruktur-Konzepte. Ein Beispiel für innovative Stadtteilplanung ist die Seestadt Aspern. Seit 2011 wird hier fleißig für die Zukunft gebaut. Auf dem Gelände des ehemaligen Flugfeldes in Aspern entsteht hier eine Stadt in der Stadt, angelegt um einen künstlichen See. Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Film
