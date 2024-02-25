Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 25.02.2024
Folge 1: Viva la Vulva

52 Min.Folge vom 25.02.2024

Die Vulva: kein anderer Körperteil wurde im Zuge der Jahrtausende zu einem größeren Schauplatz von Ideologie, Verdrängung und Hierarchisierung. Sucht man nach Namen, dann findet man vor allem Vulgärausdrücke, die sich vortrefflich als Schimpfworte eignen. In der Zeit von Tinder, Casual Sex Dating-Seiten und der freien Verfügbarkeit von Pornographie per Mausklick scheinen alle körperlichen Geheimnisse aufgehoben. Umso drängender, dass man der Darstellung und dem Umgang mit dem weiblichen Genital, der Vulva und ihrer unterschiedlichen Mythenbildung und Normierung durch die Jahrhunderte und über die Kontinente hinweg auf den Grund geht. Viva la Vulva erzählt von einem wenig erschlossenen Körperteil und dessen Darstellung quer durch die Kulturen, quer durch die verschiedenen Kunstsparten und quer durch die Zeitalter. Foto: ORF/NGF Geyrhalterfilm

ORF2
