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Vollendeter Klang - Die Kunst der Bogenmacher

Vollendeter Klang - Die Kunst der Bogenmacher

ORF2Staffel 1Folge 2vom 31.01.2026
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Vollendeter Klang - Die Kunst der Bogenmacher

Folge 2: Vollendeter Klang - Die Kunst der Bogenmacher

29 Min.Folge vom 31.01.2026

Seit über 200 Jahren entstehen exklusive Streichinstrumentbögen aus brasilianischem Fernambukholz – fast vollständig in Handarbeit gefertigt. Das seltene Holz steht heute auf der CITES-Liste bedrohter Arten. Die meisten Bäume, die nur in der Mata Atlântica wachsen, wurden bereits ab dem 16. Jahrhundert abgeholzt und als rotes Färbemittel genutzt. Eine internationale Initiative von rund 250 Bogenmachern versucht seit einigen Jahren, die Art durch Wiederaufforstung zu retten. Peppo Wagner zeigt, was das Holz so besonders macht, und gibt Einblicke in die Kunst der Bogenmacher. Gestaltung: Peppo Wagner

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