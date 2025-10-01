Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Voltron: Legendärer Verteidiger

Die Entstehung von Voltron (3)

NBCUniversalStaffel 1Folge 3vom 01.10.2025
Die Entstehung von Voltron (3)

Die Entstehung von Voltron (3)Jetzt kostenlos streamen

Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 3: Die Entstehung von Voltron (3)

23 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Das Universum ist in Gefahr: Keith, Lance, Hunk, Pidge und Shiro stellen sich mutig den außerirdischen Streitkräften von König Zarkon, der die Macht an sich reißen will. An der Seite ihrer gewaltigen Roboter-Löwen besitzen die fünf Jugendlichen die Fähigkeit, sich zum legendären Voltron zu vereinen. Doch wird ihre Stärke ausreichen, um im intergalaktischen Krieg zu bestehen und die Galaxis vor dem Bösen zu bewahren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Voltron: Legendärer Verteidiger
NBCUniversal
Voltron: Legendärer Verteidiger

Voltron: Legendärer Verteidiger

Alle 8 Staffeln und Folgen