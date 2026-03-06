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Voltron: Legendärer Verteidiger

Ehrenkodex

NBCUniversalStaffel 4Folge 1vom 06.03.2026
Ehrenkodex

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Voltron: Legendärer Verteidiger

Folge 1: Ehrenkodex

23 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Das Universum ist in Gefahr: Keith, Lance, Hunk, Pidge und Shiro stellen sich mutig den außerirdischen Streitkräften von König Zarkon, der die Macht an sich reißen will. An der Seite ihrer gewaltigen Roboter-Löwen besitzen die fünf Jugendlichen die Fähigkeit, sich zum legendären Voltron zu vereinen. Doch wird ihre Stärke ausreichen, um im intergalaktischen Krieg zu bestehen und die Galaxis vor dem Bösen zu bewahren?

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Voltron: Legendärer Verteidiger

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