Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Von 'Shisha-Boys' zu Millionären

ORF1Staffel 1Folge 1vom 03.12.2025
Von 'Shisha-Boys' zu Millionären

Von 'Shisha-Boys' zu MillionärenJetzt kostenlos streamen

Von 'Shisha-Boys' zu Millionären

Folge 1: Von 'Shisha-Boys' zu Millionären

30 Min.Folge vom 03.12.2025

Vom Nordirak nach Wien - und von dort bis an die Spitze der Partyszene: Hardi und Hunnar Mohammad fliehen als Kinder unter dramatischen Umständen nach Österreich. Dort bauen sie mit viel Fleiß und harter Arbeit ein Imperium aus Shisha-Bars, angesagten Clubs, Mode und Marketing auf - und werden berühmt und reich. Die Partys der Brüder sind legendär, ihre Ideen setzen Trends. Doch der Preis ist hoch: Dauerstress, ungesunder Lebensstil und die Oberflächlichkeit der Wiener Nachtszene lassen Zweifel wachsen. Auf Ibiza wollen die Brüder alles hinter sich lassen und ganz neu durchstarten. Eine bewegende Doku über Flucht, Erfolg, Versuchung - und das Streben nach einem anderen Leben. Bildquelle: ORF/Bavaria Media GmbH

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Von 'Shisha-Boys' zu Millionären
ORF1

Von 'Shisha-Boys' zu Millionären

Alle 1 Staffeln und Folgen