Vom Nordirak nach Wien - und von dort bis an die Spitze der Partyszene: Hardi und Hunnar Mohammad fliehen als Kinder unter dramatischen Umständen nach Österreich. Dort bauen sie mit viel Fleiß und harter Arbeit ein Imperium aus Shisha-Bars, angesagten Clubs, Mode und Marketing auf - und werden berühmt und reich. Die Partys der Brüder sind legendär, ihre Ideen setzen Trends. Doch der Preis ist hoch: Dauerstress, ungesunder Lebensstil und die Oberflächlichkeit der Wiener Nachtszene lassen Zweifel wachsen. Auf Ibiza wollen die Brüder alles hinter sich lassen und ganz neu durchstarten. Eine bewegende Doku über Flucht, Erfolg, Versuchung - und das Streben nach einem anderen Leben. Bildquelle: ORF/Bavaria Media GmbH
