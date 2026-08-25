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Vorarlberg heute vom 25.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1219vom 25.08.2026
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Folge 1219: Vorarlberg heute vom 25.08.2026

20 Min.Folge vom 25.08.2026

Spritpreise steigen: ÖAMTC begrüßt Steueridee | Elko König entlässt 32 Mitarbeiter | Sterbeverfügung wird immer öfter beantragt | Reaktionen zum Klimagesetz | Studiogespräch zu Klimaneutralität bis 2040 | Klimaprotest in Dornbirn rechtlich bewertet | Urkundenfälschungsvorwurf gegen Monika Wagner | Tiergestützte Pädagogik: Alpakas Im Seniorenzentrum

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