Indonesien: Insel des FeuersJetzt kostenlos streamen
Vulkanische Odyssee
Folge 1: Indonesien: Insel des Feuers
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Weltweit existieren viele aktive Vulkane, die regelmäßig ausbrechen. Jeder Vulkanausbruch formt neue Gesteinsformationen, wie zum Beispiel der Kilauea-Vulkan auf Hawaii, der seit Tausenden von Jahren die Landschaft um sich herum verändert.
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Vulkanische Odyssee
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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