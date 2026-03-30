Staffel 1Folge 1vom 30.03.2026
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Wachgeküsst: die Villa Beer
Folge 1: Wachgeküsst: die Villa Beer
51 Min.Folge vom 30.03.2026
Im Wiener Hietzing erwacht eine Ikone der Moderne aus dem Dornröschenschlaf: die Villa Beer. Regisseur Rudolf Klingohr folgt ihrer spektakulären Wiedergeburt – von der visionären Architektur Josef Franks über dramatische Brüche der Geschichte bis zur akribischen Restaurierung. Ein Haus voller Geheimnisse, großer Namen und überraschender Räume, das heute als Museum neu verzaubert. Bildquelle: APA-Images / APA / MAX SLOVENCIK
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