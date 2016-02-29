Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wachzimmer Ottakring

Wachzimmer Ottakring - Staffel 2 Folge 6 - Großeinsatz am Akademikerball

ATVStaffel 2Folge 6vom 29.02.2016
Wachzimmer Ottakring - Staffel 2 Folge 6 - Großeinsatz am Akademikerball

Wachzimmer Ottakring - Staffel 2 Folge 6 - Großeinsatz am AkademikerballJetzt kostenlos streamen

Wachzimmer Ottakring

Folge 6: Wachzimmer Ottakring - Staffel 2 Folge 6 - Großeinsatz am Akademikerball

49 Min.Folge vom 29.02.2016Ab 6

Dieses Mal bei "Wachzimmer Ottakring": Die Polizisten des 16. Bezirks werden bei ihrem herausfordernden Dienst rund um den Akademikerball in Wien begleitet. Mehrere Demonstrationen wurden angekündigt und die Polizei ist mit insgesamt 2.800 Beamten vor Ort um sicherzustellen, dass die Ausschreitungen nicht wie in den vergangenen Jahren überhand nehmen. Und gleich nach Eintreffen muss das Team rund um Abteilungsinspektor Christian eine Personengruppe aufhalten, die Ballgästen den Weg versperren wollen. Die Diskussion mit diesen wird jedoch von Größerem unterbrochen, denn aus der nächsten Gasse nähern sich rund 100 vermummte Personen, die ihren Ärger über den Akademikerball und der Polizei lautstark bekunden. Die Beamten bereiten sich auf den Ernstfall vor und fordern Unterstützung der WEGA an. Weiters in dieser Folge: Während ihres Streifendienstes werden Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian von Bewohnern des 16. Bezirks kontaktiert, die mitten in der Nacht zwei verdächtige Personen im Innenhof ihrer Wohnanlage beobachtet haben. Der Mann und die Frau sollen sich bei den Mistkübeln aufgehalten und diese durchstöbert haben. Auf Nachfrage, was die beiden treiben, haben sich die Personen jedoch auf und davon gemacht. Doch die Mieter sorgen sich, dass es sich um eine Vorbereitungshandlung für einen Einbruch gehandelt haben könnte oder eventuell bereits in eine der Wohnungen eingestiegen wurde. Die Ottakringer Polizisten machen sich in der näheren Umgebung auf die Suche nach den beiden verdächtigen Personen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Wachzimmer Ottakring
ATV
Wachzimmer Ottakring

Wachzimmer Ottakring

Alle 4 Staffeln und Folgen