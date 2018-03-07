Wachzimmer Ottakring
4 StaffelnAb 6
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Wachzimmer Ottakring
Begleite die Inspektor:innen Karin und Christian bei ihren täglichen Einsätzen. Ihr Revier ist der 16. Wiener Gemeindebezirk, der wie kein zweiter den multikulturellen Charme der Hauptstadt widerspiegelt. Hier sorgen sie für Recht und Ordnung, gehen auf Streife und jagen Verbrecher. Aber auch die menschliche Seite des Berufs wird hervorgehoben.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4
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