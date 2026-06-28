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Wahl 26 - Graz wählt (ÖGS)

ORF2Staffel 1Folge 1vom 28.06.2026
Wahl 26 - ZIB Spezial: Graz hat gewählt (ÖGS)

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Wahl 26 - Graz wählt (ÖGS)

Folge 1: Wahl 26 - ZIB Spezial: Graz hat gewählt (ÖGS)

5 Min.Folge vom 28.06.2026

Gemeinderatswahl: Entscheidungstag in Graz | Liebich: "Umfragen sagen Wahlsieg der KPÖ voraus"

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Wahl 26 - Graz wählt (ÖGS)
ORF2

Wahl 26 - Graz wählt (ÖGS)

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