Staffel 1Folge 1vom 28.06.2026
Wahl 26 - ZIB Spezial: Graz hat gewählt (ÖGS)Jetzt kostenlos streamen
Wahl 26 - Graz wählt (ÖGS)
Folge 1: Wahl 26 - ZIB Spezial: Graz hat gewählt (ÖGS)
5 Min.Folge vom 28.06.2026
Gemeinderatswahl: Entscheidungstag in Graz | Liebich: "Umfragen sagen Wahlsieg der KPÖ voraus"
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wahl 26 - Graz wählt (ÖGS)
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2