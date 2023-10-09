Staffel 1 Folge 4: Josef Winkler, Nadine Mayerhofer, Vincent Bueno und Jessy BunnyJetzt kostenlos streamen
Wahrheit oder Pflicht
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Josef Winkler, Nadine Mayerhofer, Vincent Bueno und Jessy Bunny
49 Min.
Folge vom 09.10.2023
Ab 6
Spieleabend mal anders: Die Promis haben die Qual der Wahl "Wahrheit oder Pflicht"? Im Eis baden, grausige Shots und spezielle Vorlieben: Diesen Fragen und Aufgaben stellen sich Josef Winkler, Nadine Mayerhofer, Vincent Bueno und Jessy Bunny.
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4