Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wahrheit oder Pflicht

Staffel 1 Folge 4: Josef Winkler, Nadine Mayerhofer, Vincent Bueno und Jessy Bunny

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 09.10.2023
Staffel 1 Folge 4: Josef Winkler, Nadine Mayerhofer, Vincent Bueno und Jessy Bunny

Staffel 1 Folge 4: Josef Winkler, Nadine Mayerhofer, Vincent Bueno und Jessy BunnyJetzt kostenlos streamen

Wahrheit oder Pflicht

Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Josef Winkler, Nadine Mayerhofer, Vincent Bueno und Jessy Bunny

49 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 6

Spieleabend mal anders: Die Promis haben die Qual der Wahl "Wahrheit oder Pflicht"? Im Eis baden, grausige Shots und spezielle Vorlieben: Diesen Fragen und Aufgaben stellen sich Josef Winkler, Nadine Mayerhofer, Vincent Bueno und Jessy Bunny.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wahrheit oder Pflicht
PULS 4
Wahrheit oder Pflicht

Wahrheit oder Pflicht

Alle 1 Staffeln und Folgen