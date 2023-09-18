Staffel 1 Folge 1: Max Schmiedl, Zoe Saip, Rebecca Rapp und Stefan PetznerJetzt kostenlos streamen
Wahrheit oder Pflicht
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Max Schmiedl, Zoe Saip, Rebecca Rapp und Stefan Petzner
48 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 6
Spieleabend mal anders: Die Promis haben die Qual der Wahl "Wahrheit oder Pflicht"? Entweder ein intimes Geständnis oder eine actionreiche Challenge. Wer nicht will, wird bestraft. Dieser Herausforderung stellen sich Max Schmiedl, Zoe Saip, Rebecca Rapp und Stefan Petzner.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wahrheit oder Pflicht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4