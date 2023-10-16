Staffel 1 Folge 5: Natascha Ochsenknecht, Krappi Whatelse, Tara & Peter MoiziJetzt kostenlos streamen
Wahrheit oder Pflicht
49 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 6
Spieleabend mal anders: Die Promis haben die Qual der Wahl "Wahrheit oder Pflicht"? Heute geht es ans wrestlen, um dunkle Geständnisse und Rivalität. Diesen Fragen und Aufgaben stellen sich Natascha Ochsenknecht, Krappi Whatelse, Tara & Peter Moizi.
