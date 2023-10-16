Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 5: Natascha Ochsenknecht, Krappi Whatelse, Tara & Peter Moizi

Staffel 1Folge 5vom 16.10.2023
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Natascha Ochsenknecht, Krappi Whatelse, Tara & Peter Moizi

49 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 6

Spieleabend mal anders: Die Promis haben die Qual der Wahl "Wahrheit oder Pflicht"? Heute geht es ans wrestlen, um dunkle Geständnisse und Rivalität. Diesen Fragen und Aufgaben stellen sich Natascha Ochsenknecht, Krappi Whatelse, Tara & Peter Moizi.

