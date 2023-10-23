Staffel 1 Folge 6: Vanessa Mariposa, Johannes Höfinger, Lydia Kelovitz & Luis TinderkingJetzt kostenlos streamen
Wahrheit oder Pflicht
Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Vanessa Mariposa, Johannes Höfinger, Lydia Kelovitz & Luis Tinderking
47 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 6
Spieleabend mal anders: Die Promis haben die Qual der Wahl "Wahrheit oder Pflicht"? Den spannenden Fragen und Aufgaben stellen sich Vanessa Mariposa, Johannes Höfinger, Lydia Kelovitz und Luis Tinderking.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wahrheit oder Pflicht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4