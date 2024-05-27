Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 124vom 27.05.2024
45 Min.Folge vom 27.05.2024

Raus in die Natur – Wandern, Walken, Joggen: Der Weg zum richtigen Outdoor-Vergnügen führt für viele über die richtige Ausrüstung. Funktionskleidung in unterschiedlichen Preislagen steht zur Auswahl, je nachdem, ob man zu Marke oder zu No Name tendiert. Heißt teuer immer auch besser? Und was braucht man wirklich, wenn man unterwegs ist? Nicht jede Wanderung führt zum Himalaya. Der ORF III Themenmontag macht in dieser Neuproduktion den Outdoor-Check, vergleicht verschiedene Anbieter nach dem Preis-Leistungsverhältnis und testet Kleidung und andere Utensilien in einem praxisnahen Test. Untersucht werden Wanderschuhe, Funktionswäsche, Wanderjacken und Rucksäcke. Bildquelle: ORF/Philip Aschauer

