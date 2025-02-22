Freddy Rabak – Prater StrizziJetzt kostenlos streamen
Wanted - Verbrecher auf der Flucht
Folge 1: Freddy Rabak – Prater Strizzi
50 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Freddy Rabak führt ein bewegtes Leben. Nachdem er als Jugendlicher auf die schiefe Bahn gerät, wird er als Wiener Strizzi unter dem Spitznamen "Cadillac Freddy" zur lokalen Prominenz. Es folgen zahlreiche Vorstrafen und eine Haft in der geschlossenen Psychiatrie, ehe er als Entfesselungskünstler in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Eine Schießerei bringt ihn wieder hinter Gitter, jedoch gelingt ihm zweimal die Flucht aus dem österreichischen Strafvollzug.
Genre:Krimi
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4