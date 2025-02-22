Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wanted - Verbrecher auf der Flucht

Freddy Rabak – Prater Strizzi

ATVStaffel 1Folge 1vom 22.02.2025
Freddy Rabak – Prater Strizzi

Wanted - Verbrecher auf der Flucht

Folge 1: Freddy Rabak – Prater Strizzi

50 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12

Freddy Rabak führt ein bewegtes Leben. Nachdem er als Jugendlicher auf die schiefe Bahn gerät, wird er als Wiener Strizzi unter dem Spitznamen "Cadillac Freddy" zur lokalen Prominenz. Es folgen zahlreiche Vorstrafen und eine Haft in der geschlossenen Psychiatrie, ehe er als Entfesselungskünstler in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Eine Schießerei bringt ihn wieder hinter Gitter, jedoch gelingt ihm zweimal die Flucht aus dem österreichischen Strafvollzug.

